A Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) e os Bombeiros Voluntários de Odivelas uniram-se para ajudar Ana Rita Campos, uma enfermeira de 42 anos que luta contra o cancro da mama. Ana Rita precisa de um medicamento - o Abemaciclib - que não é comparticipado pelo Estado e que custa mais de 80 mil euros. A ADAFSU e os Bombeiros de Odivelas organizaram um Torneio de Futsal Solidário ‘Juntos pela Rita’.“Não pensámos duas vezes e decidimos ajudar. A Rita não devia estar a passar por isto, devia ter direito ao medicamento”, diz Bruno Brini, presidente da ADAFSU. O evento, realizado este sábado, contou com a presença de equipas da PSP, GNR, bombeiros e INEM, assim como caras conhecidas como Daúto Faquirá, Nelson Évora e alguns jogadores de futsal do Benfica.A enfermeira lançou uma petição para apelar à comparticipação do medicamento. “Temos cerca de nove mil assinaturas mas precisamos de dez mil. O medicamento já está no Infarmed à espera de ser autorizado. Quanto mais cedo se fizer mais eficaz é o tratamento”, afirma Rita.