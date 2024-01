Os polícias e militares perderam entre 2011 e 2023 até 22,8 % - quase um quarto - do poder de compra que tinham, de acordo com um estudo do economista Eugénio Rosa - que teve em conta a diferença no ganho médio mensal líquido (ordenado-base mais suplementos) e a inflação (aumento dos preços) entre esses 12 anos.









