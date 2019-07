Polícias e pescador não julgam Rosa Grilo

Dois agentes da PSP, um militar da GNR, uma grávida de risco, um professor universitário, um doente oncológico, um pescador e um eletricista naval estão entre os nomes que esta segunda-feira foram eliminados da lista de jurados que vão julgar Rosa Grilo e António Joaquim pelo homicídio de Luís Grilo.Agora constam apenas 18 nomes que ainda podem ser selecionados para ocupar os quatro lugares do júri que estará ao lado do coletivo de juízes.Da lista de 100 cidadãos sorteados inicialmente, a 21 de maio, mais de 30 não responderam ao tribunal e ficaram logo eliminados – serão agora alvo de processo por parte do Ministério Público por crime de desobediência.Os outros foram eliminados em virtude da profissão (caso dos agentes das forças de segurança) ou por razões laborais – as sessões de julgamento vão decorrer sempre à terça-feira no Tribunal de Loures e houve cidadãos que pediram para não serem prejudicados nos seus empregos em virtude disso.Outros foram dispensados por falta de habilitações académicas ou por não terem assinado o questionário ao qual responderam.A lista final será conhecida no dia 8.O advogado de António Joaquim pediu à juíza que dirige o processo de seleção de jurados para permitir a presença de um perito em "reconhecimento emocional" na próxima sessão.Para o advogado Ricardo Serrano Vieira esta é uma "ferramenta" que através da "análise de microexpressões" permite uma tomada de decisão mais fundamentada.O pedido não foi recusado pela juíza, mas desconhece-se como será efetivado este trabalho.