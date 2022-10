Um agente da PSP ou guarda da GNR em início de carreira irá passar a receber, em ordenado-base e suplementos, 1179,72 euros por mês, mais 108,77 euros que atualmente. Este aumento foi apresentado pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, aos sindicatos e associações das duas polícias. Com entrada em 2023, este aumento (e os restantes nas diversas categorias) vigorará durante a legislatura (até 2026, inclusive).



De acordo com o apresentado pelo MAI, é o maior aumento salarial - variando entre os 2% e os 12,7%, dependendo do escalão de rendimentos - nas polícias “desde 2010”. Também o “suplemento por serviço e risco” aumentará entre 10,28 e 21,54 €. O MAI indicou aos sindicatos que as despesas com pessoal vão aumentar 68 milhões de € na PSP (mais 8,67%) e 27 milhões na GNR (3,24%). No conjunto, o aumento é de 95 milhões (mais 5,86%).O MAI soma o aumento de 31 para 100 € da componente fixa do suplemento por serviço, que passou a contemplar o risco.

Polícias em início de carreira passam a ganhar 1179 euros por mês