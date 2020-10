Polícias em protesto nas ruas para a abertura do concurso de promoção ao posto de Agente Principal

O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) agendou ações de protesto nas ruas para 11 e 18 de novembro. A primeira ocorre em frente à Direção Nacional da PSP e a outra junto ao Ministério da Administração Interna (MAI). Em causa está “a falta de resposta do MAI para a abertura do concurso de promoção ao posto de Agente Principal”.



Para o SINAPOL, “a tutela continua a ignorar e assobiar para o lado, não quer ver e não quer ouvir, tão-pouco quer solucionar os problemas que assolam os Polícias”. No caso em concreto, é exigida a promoção de milhares de agentes, que há anos esperam pelo novo posto e consequente aumento remuneratório.



