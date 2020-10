A PSP do Porto esclareceu esta quarta-feira, ao, que os agentes envolvidos na morte de Inês Carvalho, em S. João da Madeira, "não foram suspensos de funções".Estão "ausentes do serviço, por motivos de licença". Acrescenta que as armas foram entregues à PJ do Porto, para perícia.Tal como oesta quarta-feira noticiou, a perícia ainda não individualizou de qual partiram os dois disparos que atingiram a jovem, que ia num carro com o namorado ladrão.