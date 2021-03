Polícias exigem ser vacinados contra a Covid-19

O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) exigiu esta segunda-feira a "imediata e urgente vacinação dos profissionais em falta", sendo que, segundo a mesma fonte, só metade dos agentes que prestam serviço nas forças de segurança terá, até este momento, sido vacinada contra a Covid-19.Aquela estrutura sindical recorda que entre 26 de março e 5 de abril, "cerca de 44 mil profissionais das forças de segurança" vão estar "praticamente todos" a desempenhar funções de controlo e fiscalização de viagens entre concelhos, como forma de combater a pandemia, o que os torna mais vulneráveis ao possível contágio."Estamos totalmente expostos. Quem faz as visitas domiciliárias às pessoas que estão infetadas com Covid-19? Quem fiscaliza as ruas? São as forças de segurança", lembrou Armando Ferreira, do SINAPOL, ao CM. "Nunca pedimos para ser prioritários. Mas somos. E, no entanto, estamos praticamente em abril e só metade dos agentes foram vacinados", sublinha.O sindicato faz notar que não contesta a vacinação de outros profissionais – nomeadamente dos professores –, mas lembra que os agentes da polícia ainda não sabem "quando serão chamados para receber a vacina" e que, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação contra o novo coronavírus, já "deveriam ter sido vacinados até dia 30 de janeiro". "É inconcebível que se peça aos polícias para não ter férias nem folgas e depois se faça isto", conclui.Entretanto, a GNR anunciou ontem a morte do cabo Carlos Honoro, 52 anos, do Destacamento de Trânsito da Guarda, vítima de Covid. É o quarta vítima entre elementos das forças de segurança.