“Polícias fora da lei são patológicos”: Inspetora-geral da Administração Interna

A juíza desembargadora Anabela Ferreira tomou esta segunda-feira posse como nova inspetora-geral da Administração Interna e afirmou no seu primeiro discurso que considera os casos de polícias que falham na sua ação como "patológicos" e não representativos das instituições.A magistrada prometeu, sempre que aconteçam ilegalidades, um total apuramento de responsabilidades.Anabela Ferreira, que estava até aqui colocada na 9ª secção do Tribunal da Relação de Lisboa, sucede no cargo a Margarida Blasco, que subiu a conselheira no Supremo Tribunal.A nova IGAI vai tutelar todos os organismos sob gestão do Ministério da Administração Interna (PSP, GNR, SEF, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária).Para Anabela Ferreira, todos devem interiorizar que "a autoridade de que estão investidos não emana das pessoas, mas sim dos cargos".Por isso, acrescenta, não se deve recear o uso da força, desde que dentro do respeito pela lei.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que deu posse a Anabela Ferreira, destacou o facto de Portugal ser, segundo o ranking do Global Peace Index, o terceiro país mais seguro do Mundo."Tal deve-se ao brio dos milhares que servem o País nas forças de segurança", afirmou.