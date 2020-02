Polícias heróis salvam criança da morte

Quatro agentes da PSP da esquadra de Oeiras salvaram da morte uma criança de três anos, que sofreu uma paragem respiratória na sequência de convulsões provocadas por um ataque epilético, ontem à tarde, em plena via pública."A minha sobrinha teve uma crise muito grave, ficou sem respirar durante alguns minutos. Uma viatura com quatro agentes da PSP estava a passar pela nossa rua e de imediato prestaram os primeiros socorros, que fizeram a diferença entre a vida e a morte da pequena, que já não reagia. Foram heróis", contou este domingo aoo tio da menina.Os agentes da PSP estavam de serviço, a patrulhar a avenida de Brasília, em Oeiras, quando viram os pais e familiares da criança a pedir socorro. Os polícias saíram de imediato do carro-patrulha. Enquanto elementos acionaram meios de socorro para o local, outros estabilizaram a criança e efetuaram manobras para desobstruir as vias respiratórias.Os agentes heróis conseguiram reverter a situação até à chegada dos bombeiros de Oeiras . A menina foi depois transportada para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi assistida.