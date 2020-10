Polícias heróis salvam idosos de fogo em Lisboa

O prédio estava tomado pelo fumo. Mal se via e respirar tinha-se transformado numa tarefa difícil. Mas dois agentes da PSP dos Olivais, em Lisboa, redobraram a coragem e arrancaram escadas acima. No segundo andar, um casal de idosos resistia, com medo, a abandonar a sua casa. O homem, de 92 anos, e a mulher, de 89, foram agarrados ao colo e salvos para a rua.O ato heroico dos dois polícias, ambos na casa dos 30 anos, ocorreu no domingo passado, pelas 11h15. O fogo, no número 5 da praça Cidade de Dili, começou precisamente na casa dos idosos. Os dois agentes foram os primeiros elementos do socorro a chegar ao local.Encontraram a porta do apartamento aberta e do interior saiam gritos aflitos do casal de idosos. Apesar das evidentes dificuldades respiratórias, estavam hesitantes em sair de casa. Levados ao colo para segurança, tiveram de ser transportados ao Hospital de São José.O mesmo aconteceu a um vizinho, de 48 anos, que quis ajudar a PSP. Os dois agentes, que ainda cortaram o gás a todos os apartamentos para impedir uma eventual explosão, ficaram intoxicados, mas foram apenas assistidos no local.