Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias no Ministério da Administração Interna com queixas

Associação Sindical dos Profissionais da Polícia vai entregar um Caderno Reivindicativo.

08:43

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) entrega esta quinta-feira um Caderno Reivindicativo no Ministério da Administração Interna.



Em causa estão "as questões que terão de ficar resolvidas, impreterivelmente, até ao final desta legislatura".



A delegação da ASPP/PSP, que mantém o apelo a todos os polícias para uma atitude de sensibilização no próximo mês, será composta por cerca de uma centena de dirigentes, delegados e associados.