Polícias ouvidos hoje na segunda sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete

A segunda sessão do julgamento dos ataques à Academia de Alcochete decorre esta terça-feira no Tribunal de Monsanto, onde serão ouvidos seis elementos da PSP e militares da GNR.O julgamento teve início esta segunda-feira, com os 44 arguidos do processo a remeterem-se ao silêncio, à excepção de Bruno Jacinto.A maioria dos arguidos presentes em tribunal durante esta segunda-feira pediu dispensa da sessão desta terça-feira.Encontram-se 24 arguidos na sessão desta terça-feira.Bruno de Carvalho foi dispensado das próximas sessões do julgamento.Advogado Aníbal Pinto chega ao tribunal e diz que não tem muitas certezas sobre o prolongamento do julgamento até abril.