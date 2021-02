Polícias passam 13 mil multas em mês e meio

Mais de 13 mil contraordenações foram levantadas pelas polícias em janeiro e fevereiro no âmbito do estado de emergência. Os número foram avançados ontem pelo ministro da Administração Interna e demonstram uma subida exponencial face a todo o ano passado – desde 12 de março até 31 de dezembro de 2020 foram registadas cinco mil contraordenações por desrespeito às regras de controlo da pandemia.Em audição no Parlamento, Eduardo Cabrita adiantou ainda que a criminalidade registou em 2020 os níveis mais baixos em Portugal desde que há registo, tendo apenas subido os crimes informáticos. Houve "uma redução de cerca de 12% na criminalidade geral e uma redução em 14% na criminalidade violenta e grave". Da mesma forma, os acidentes rodoviários reduziram 26% e o número de mortos na estrada baixou 22% face a 2019.Eduardo Cabrita avançou que, em janeiro, se registaram picos de Covid-19 na PSP, com 10% do efetivo (cerca de 2 mil agentes) infetado, e nos bombeiros, com 500 casos.Os estrangeiros a residir em Portugal aumentaram 12% em 2020, em relação a 2019, totalizando 660 mil os imigrantes com autorização de residência.