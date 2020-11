A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), o maior sindicato da PSP, pediu ontem que a Direção-Geral de Saúde atualize diariamente as listas que fornece às forças e serviços de segurança, e em que constam quer os doentes infetados com Covid-19 quer as pessoas que, por indicação médica, devem ficar em quarentena profilática nas respetivas residências.