A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia vai organizar, com os sindicatos do SEF, Autoridade Tributária e GNR, um protesto a 19 de fevereiro, junto ao Aeroporto de Lisboa.A ideia é exigir à ANA, Aeroportos de Portugal a disponibilização de lugares gratuitos de estacionamento em todos os aeroportos nacionais.O prazo para renovar as atuais avenças gratuitas é, para os signatários, “demasiado curto” (termina a 28 de fevereiro).