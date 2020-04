Polícias que fazem rir traídos pelo coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Foram considerados os agentes da PSP mais divertidos do País. Na página de Facebook da própria PSP eram chamados de ‘Dupla de Três’: desejavam um Feliz Natal de forma original, sempre com música pelo ‘meio’, e muita animação à mistura.Pedro Novais, João Mouteira e Marco Cardoso pertencem à esquadra de Cedofeita, no coração do Porto. Designaram-se de ‘Patrulha Malvada’...