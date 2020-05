Polícias querem mais proteção contra a Covid-19

Os agentes da PSP queixam-se de que precisam de um reforço dos materiais de proteção contra a Covid-19. E, segundo dois sindicatos denunciam ao, faltam máscaras, luvas e gel desinfetante. O Ministério da Administração Interna responde que foram entregues, desde meados de março, cerca de 1,5 milhões de equipamentos de proteção, não só à PSP, como também à GNR, SEF e bombeiros.Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), explica aojá ter pedido a entrega de máscaras reutilizáveis (pelo menos 3 ou 4) a cada polícia. "Admitimos que a tutela entregou as viseiras e cada polícia tem máscaras descartáveis caso precise. Mas segundo recomendações recentes da Direção-Geral da Saúde, importa usar proteção reforçada", diz.Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP (SUP), afirma que "não há neste momento material de proteção nos comandos da PSP". "Se os polícias precisarem de gel, máscaras ou luvas, têm de pagar do próprio bolso", assegura. "O MAI deve fazer nova entrega urgente de mais material de proteção", pede.Contactada pelo, fonte oficial do MAI diz que já foram distribuídas, desde o início da pandemia, e só à PSP, 206 mil máscaras cirúrgicas e de tipo FFP2. Além disso, os polícias receberam ainda 160 mil luvas, bem como gel desinfetante. "Nenhum deste equipamento comporta qualquer tipo de encargo para os elementos da PSP", garante a tutela.

