Polícias recebem novas viaturas em Lagos e Albufeira

Depois da Câmara de Lagoa ter oferecido três viaturas à GNR e de Alcoutim ter entregue uma à mesma força de segurança, existem agora mais duas autarquias da região - Lagos e Albufeira - que se preparam também para reforçar a frota automóvel de diversas autoridades. Esta medida dos municípios tem como objetivo melhorar as condições de patrulhamento e segurança nos respetivos concelhos.No caso de Lagos, a câmara pretende entregar três viaturas, uma para cada força de segurança do concelho - PSP, GNR e Polícia Marítima. O primeiro veículo deve ser entregue em breve à GNR.Hugo Pereira, presidente da autarquia, revelou aoque está em causa um investimento municipal total de cerca de "80 mil euros".Entretanto, a Câmara de Albufeira, tal como ojá noticiou, vai oferecer duas viaturas elétricas também à GNR, no decurso do corrente ano. Serão gastos "cerca de 60 mil euros", segundo explicou aoJosé Carlos Rolo, presidente da edilidade.Refira-se que, no passado dia 16 do corrente mês, a autarquia de Lagoa entregou três viaturas todo-o-terreno à GNR, ficando duas ao serviço do posto da cidade e a outra em Carvoeiro.Anteriormente, só existiam dois veículos operacionais, um em cada posto daquela força de segurança. O investimento atingiu os 90 mil euros.Entretanto, em setembro do ano passado, a autarquia de Alcoutim gastou 40 mil euros na aquisição de uma viatura todo-o-terreno para a GNR.