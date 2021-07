Polícias rejeitam proposta do MAI do subsídio de risco e prometem novos protestos

Os sindicatos da PSP e as associações socioprofissionais da GNR rejeitaram esta quarta-feira a proposta apresentada pelo Governo para o subsídio de risco e prometem novos protestos até que seja atribuído "um valor justo".

"Saímos completamente desiludidos, pensávamos que o Governo ia mais além do que este valor apresentado, que pouco mudou em relação ao inicial. O que mudou foi que passou a ser um valor fixo para todos de 100 euros, isto é, 68,96 euros", disse aos jornalistas o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG), César Nogueira.

As declarações de César Nogueira foram feitas após uma reunião com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, no âmbito das negociações para a atribuição de um valor ao subsídio de risco, tal como está definido no Orçamento do Estado (OE) deste ano.