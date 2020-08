Polícias salvam homem de queda fatal em Santa Maria da Feira

Elementos da esquadra da PSP de Santa Maria da Feira imobilizaram um homem, moldavo, de 49 anos, que estava na varanda do 2º andar de um prédio, ameaçando pôr termo à vida, na madrugada de sábado.



Foi levado para o Hospital de São Sebastião e ficou internado para avaliação psiquiátrica.

O alerta foi dado por familiares do homem, à 01h15. O resgate foi concretizado pelas 03h30. Um psicólogo do INEM esteve no local.