Polícias salvam mulher da morte na própria casa

Um homem partiu uma janela e entrou na casa da ex-companheira com o objetivo de a matar, na madrugadade de sábado, na cidade de Portalegre. À vítima valeu o sistema de proteção, que deu um alerta à PSP e a força de segurança rapidamente enviou meios para o local. Quando os agentes entraram na habitação, o agressor estava em cima da mulher com uma faca cheia de sangue na mão. Conseguiram travar o ataque, salvar a vida à vítima e deter o homem.A jovem, de 21 anos, sobreviveu ao brutal ataque, apesar dos vários golpes sofridos – um deles numa axila, que quase atingiu um pulmão.Ao que oapurou, o homem, de 31 anos, estava a ser monitorizado através de pulseira eletrónica e impedido de se aproximar da vítima,devido a processos anteriores por violência doméstica. Quis vingar-se das queixas e por isso atacou a ex-companheira, mas esqueceu-se de que ao aproximar-se da vítima estava a alertar as autoridades policiais.Os agentes correram para o local – a porta foi aberta por uma criança, de 11 anos, um dos dois irmãos mais novos da mulher e que na altura estavam também em casa – e salvaram a mulher. O agressor foi logo manietado e a vítima levada para o hospital. Presente ainda ontem a um juiz para interrogatório, o homem ficou a aguardar julgamento emprisão preventiva.Esta não foi a primeira vez que o homem violou a proibição. Na última semana foi detido nas imediações da casa da vítima, mas levado a tribunal ficou com a mesma medida de coação.