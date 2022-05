O alerta de uma vizinha e a rápida intervenção da PSP terão evitado que uma mulher fosse morta à pancada pelo companheiro, com o filho de apenas um ano ao lado, em Sacavém, no concelho de Loures. A vítima foi encontrada coberta de sangue e teve de ser hospitalizada.



Quase à mesma hora, mas em Santa Maria da Feira, outro caso de violência doméstica terminou com um bebé de sete meses ferido com vidros.









Ver comentários