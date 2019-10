Polícias salvam mulher que se ia matar com bebé em Corroios

Tiago Morais e João Martins, agentes da PSP de Corroios, no Seixal, estavam em patrulha quando, na madrugada de quinta-feira, foram alertados para o caso de uma mulher de 20 anos que, "visivelmente descompensada", se ameaçava atirar da janela do 3º andar de um prédio, no Miratejo, levando ao colo a filha de 6 meses.Morais e Martins viram a mulher debruçada na janela. "Gritava frases sem sentido, fora de si e ameaçando que se atiraria", conta uma testemunha.Os polícias tentaram iniciar um diálogo e acalmá-la, enquanto uma familiar lhes abria a porta da casa. Assim que os agentes entraram, viram a mulher já com uma perna de fora."Agiram rapidamente e conseguiram tirar o bebé do colo da jovem e evitar que esta se atirasse da janela", conta a PSP. "Não se encontrava com um discurso coerente" e foi levada para o hospital. A bebé ficou à guarda de familiares. O caso foi comunicado ao Ministério Público e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.