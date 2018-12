Politécnico de Leiria sem dinheiro para despesas

Instituto diz que faltam fundos na tesouraria devido ao “não reforço orçamental” de 630 mil euros. Investigação afetada.

Por Edgar Nascimento | 09:46

O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) suspendeu "aquisições e cabimento de despesas" devido à falta de disponibilidade de tesouraria provocada pelo "não reforço orçamental" de cerca de 630 mil euros pelo Governo.

"A presidência do Politécnico de Leiria emitiu um despacho para suspensão de aquisições e cabimento de despesas, pelo facto de não ter disponibilidade de tesouraria, resultante do não reforço orçamental pelo Governo de cerca de 630 mil euros para fazer face a alterações legislativas, o que traduz o não cumprimento do acordo estabelecido com as Instituições de Ensino Superior", justificou o Politécnico, em comunicado.

A instituição queixa-se de que o acordo de compromisso entre a tutela e os politécnicos não está a ser cumprido, o que está a provocar sérios problemas de tesouraria a estes estabelecimentos de Ensino Superior, prejudicando o normal funcionamento, com prejuízo para toda a comunidade escolar.

"No caso do Politécnico de Leiria, compromete não só o seu normal funcionamento, como também a execução de projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente no que respeita às parcerias com empresas e outras instituições, caso o financiamento não chegue urgentemente", alerta a presidência do Politécnico.

Para a decisão de suspender aquisições e novas despesas pesou a situação deficitária da tesouraria do Politécnico no mês de novembro. A presidência do Politécnico de Leiria lembra que "os dirigentes, gestores e responsáveis pela contabilidade não podem assumir compromissos que excedam os fundos disponíveis".n