O Instituto Politécnico de Viana do Castelo decretou esta quinta-feira dois dias de luto académico pela morte do professor Jorge Dantas , de 52 anos, vítima de um brutal acidente na A28, em Esposende.O acidente aconteceu na zona de Antas da A28, no sentido Viana do Castelo-Porto, quando o carro conduzido pelo docente, que era também subdiretor da escola Superior de Desporto e Lazer, em Melgaço, embateu com violência na traseira de um camião avariado na faixa da direita. Teve morte imediata.