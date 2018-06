Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pólvora na roupa trama homicida na Madeira

Homem foi condenado a 25 anos de prisão por matar pai, mãe e irmã.

Por Miguel Curado e João Fernandes | 01:30

Os vestígios de pólvora encontrados na roupa que José Emiliano Martins, de 51 anos, se apressou a limpar na lavandaria no dia em que matou a tiro os pais e a irmã, em Santana, Madeira, bem como os vestígios da mesma substância encontrados nas mãos do arguido, serviram para o condenar esta quarta-feira a 25 anos de prisão.



Apesar de a arma do crime (uma caçadeira) nunca ter aparecido, o juiz Filipe Câmara considerou que a prova reunida era suficiente para considerar que o arguido "agiu de má fé ao matar os pais e a irmã por causa de partilhas".



O arguido nunca aceitou que a irmã, de 53 anos, tentasse convencer os pais, de 78 e 73 anos, a deixarem de o sustentar. Por isso, a 12 de agosto de 2017, depois de jogar póquer online, matou primeiro a irmã, depois a mãe, e por fim atingiu o pai, que só morreu no dia seguinte. Depois, tomou banho, mudou de roupa, e foi ter com o irmão e um sobrinho a um café.



Foi também condenado a pagar 114 mil euros ao irmão e 180 mil euros a dois sobrinhos. Está ainda excluído da partilha de heranças.