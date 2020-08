Um jovem de 19 anos foi esta quarta-feira detido por sequestrou a namorada depois desta tentar acabar com a relação abusiva, em Pombal. A jovem ficou durante vários dias na garagem de casa e era ameaçada constantemente. O rapaz terá ainda impedido qualquer contacto com o exterior e obrigou-a a fazer as suas necessidades fisiológicas para um balde.

Após investigação, os militares da GNR descobriram que o suspeito agrediu fisica e psicologicamente a sua companheira, de 20 anos, durante dois anos fazendo-lhe, inclusive, ameaças de morte.

Na sequência de um mandado de detenção e uma busca domiciliária, foi apreendida uma caçadeira de calibre 12, quatro armas brancas (das quais uma catana e uma ponta e mola), 11 doses de cannabis e ainda uma planta de cannabis em elevado estado de maturação.

O detido já tinha antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo e ofensas à integridade física. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria esta quinta-feira.

A detenção contou com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pombal e do Posto Territorial de Pombal.