Pónei Heidi foi encontrado e já está de regresso a casa

Menina de quatro anos chorou desaparecimento do animal no Montijo.

17:36

O pónei fêmea, Heidi, que tinha desaparecido no passado domingo da sua propriedade em Sarilhos Grandes, no Montijo, já apareceu.



O desaparecimento de Heidi deixou uma criança de 4 anos destroçada. A menina ficou triste e a mãe revelou que a filha nem conseguia dormir descansada.



"Ela pensa que a Heidi vai voltar", dizia Sandra Ribeiro aquando do desaparecimento do animal.



A verdade é que voltou mesmo. Heidi regressou a casa este sábado e a mãe da menina já agradeceu a ajuda de todos os envolvidos nas buscas e na divulgação das mensagens.