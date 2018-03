Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte 25 Abril com obras durante dois anos

Intervenção vai demorar cerca de dois anos e investimento será de 18 milhões de euros.

Por Bernardo Esteves | 09:05

Um concurso público internacional para uma intervenção de fundo na ponte 25 de Abril vai ser lançado nos próximos dias, prevendo-se que até ao final do ano tenham início os trabalhos, revelou a Infraestruturas de Portugal.



O concurso para "trabalhos de reparação e conservação" na ponte terá "um preço base de 18 milhões de euros e um prazo de execução da obra de dois anos", refere a empresa em comunicado.



Fonte oficial assegura que durante os trabalhos não haverá interrupção da circulação rodoviária e ferroviária. "Os trabalhos serão executados em períodos de menor fluxo de tráfego, nomeadamente em período noturno e em dias não úteis", afirma a Infraestruturas de Portugal. A regra de realizar as obras ao fim de semana não será aplicada em agosto, quando o fluxo de tráfego na ponte é o maior do ano.



Os trabalhos vão seguir as indicações técnicas de reparação da empresa projetista americana Parsons, que detém os direitos de autor do projeto de construção na década de 60 e foi responsável pelo projeto de instalação do caminho de ferro e alargamento do tabuleiro rodoviário, nos anos 90. O projeto de execução de suporte à empreitada foi também desenvolvido pela empresa projetista portuguesa TalProjecto e validado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.



A intervenção vai incidir sobre elementos metálicos da ponte suspensa e elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte. Implica trabalhos de construção metálica, soldadura, limpeza e pintura pontual de superfícies de betão.