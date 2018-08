Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte com sentido único de circulação automóvel em Vila Real

Plano foi anunciado a 3 de agosto, mas só entrou em vigor na passada sexta-feira.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:52

A medida foi anunciada a 3 de agosto, mas entrou em vigor na passada sexta-feira. A ponte metálica sobre o rio Corgo, que atravessa a cidade, tem agora sentido único de circulação automóvel.



Apesar de se tratar de uma decisão a título experimental, os governantes locais acreditam que esta é a opção mais viável para diminuir as longas filas de trânsito com que a cidade se tem deparado.



"Ultimamente fizemos contagens de tráfego e verificámos que cerca de 80% do movimento do tráfego que chega a este cruzamento é destinado à ponte metálica, quando comparado com o que segue em frente. Por isso, esta solução parece-nos a mais adequada no momento para tentar resolver a situação", realça Adriano Sousa, vereador da Câmara Municipal de Vila Real.



Apesar da aprovação com unanimidade em reunião de câmara, a medida não agrada a todos os residentes na cidade transmontana.



"A ideia parece-me bem para este mês. Quando a zona industrial e o período escolar começarem a funcionar a 100%, esta situação vai gerar um caos no trânsito. Na minha opinião uma das soluções seria eliminar dois dos pórticos da A24 ou construir uma nova travessia", refere António Costa, residente em Povoação, no concelho de Vila Real.



"Neste momento, Vila Real não está preparada para que esta ponte tenha apenas um sentido de circulação, embora não veja que seja uma má solução", afirma Joaquim Barreira, residente em Vila Real.



A ponte, inaugurada em 1910, faz a ligação rodoviária e pedonal entre o centro da cidade e a chamada 'zona de além rio'.