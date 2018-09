Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte do Guadiana fecha vias nos dois sentidos

Fim das obras está previsto para finais de 2019.

Por Tiago Griff | 08:29

A Ponte Internacional do Guadiana vai voltar a ter duas faixas, em ambos os sentidos, fechadas enquanto é retomada a requalificação estrutural da travessia.



As quatro vias estiveram abertas durante os meses de verão, devido ao elevado fluxo de turistas e ao consequente aumento do tráfego.



Desde o início do mês de setembro, as vias voltaram a ficar condicionadas. A circulação deverá ficar regularizada no final do mês de novembro. No entanto, estas obras de fundo só deverão terminar em finais de 2019.



Estes trabalhos vão dividir-se em duas fases. A primeira intervenção, até 15 de outubro, vai obrigar ao desvio do tráfego no sentido Portugal-Espanha.



A segunda fase, entre 16 de outubro e 30 de novembro, irá gerar condicionamentos no sentido contrário.



As vias estiveram encerradas desde quase o início desta requalificação, que começou em abril passado, mas foram reabertas no final de julho devido ao elevado tráfego, natural na altura do verão.



Nestes últimos meses as obras focaram-se noutros locais da ponte.



Estas obras de fundo, que estão previstas terminar em finais de 2019, têm um orçamento de 9,3 milhões de euros, cujo valor será repartido entre os governos de Portugal e Espanha.



Desde que foi inaugurada, em 1991, a Ponte Internacional do Guadiana nunca teve uma requalificação profunda, apenas trabalhos de manutenção, pelo que já apresentava sinais de degradação.



O mais visível foi o rebentamento de tirantes que sustentam a estrutura.n