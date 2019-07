Ponte móvel de Leixões reaberta à circulação de automóveis e peões

A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, vai reabrir esta setxa-feira, às 19h00, ao trânsito automóvel e pedestre, depois da reparação de uma avaria, anunciou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).Interdita desde 13 de junho, a "reparação da avaria num dos cilindros hidráulicos de movimentação do tramo sul da estrutura foi finalizada esta sexta-feira", apesar do prazo previsto ter apontado a data de 18 de julho.De forma a minimizar os transtornos causados pelo encerramento, a APDL assegurou gratuitamente o transporte de passageiros ente Matosinhos e Leça da Palmeira.