Ponte para a praia de Faro vai custar mais 1,12 milhões de euros

Concurso para construção da ponte ficou deserto e valor base vai ser aumentado para atrair candidatos.

Por João Mira Godinho | 06:00

A nova ponte para a praia de Faro vai custar mais 1,12 milhões de euros e vai ser a autarquia a avançar com a verba. O dinheiro é necessário para aumentar o valor base do concurso para a construção da ponte, depois do anterior, há um ano, não ter tido qualquer candidato. O valor base passa agora para os 3,52 milhões de euros, com a maior parte da fatura a ser paga pela câmara.



O município tentou negociar com o Governo e a Sociedade Polis da Ria Formosa (responsável pela obra) para que o valor fosse dividido, mas foi informado que a Polis, em fase de liquidação, não tinha verba. Por isso, decidiu disponibilizar o dinheiro - depois de já ter comparticipado, com 900 mil euros, a Sociedade Polis, em 2009, e de, em 2016, ter injetado outros 561 mil euros, necessários para lançar o anterior concurso.



O investimento foi anunciado pela autarquia, no dia em que também comunicou a aprovação, por maioria, das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019, na última reunião de câmara.



"O documento apresenta um valor de 39,7 milhões de euros, o que representa um aumento de mais de 2 milhões face a 2018", adianta. A prioridade vai para o "programa de requalificação do espaço público e artérias, a melhoria do parque Escolar, a renovação do obsoleto parque automóvel municipal, apoios ao associativismo e juntas de freguesia, o planeamento territorial e o processo de candidatura Faro, Capital europeia da Cultura".



A construção de um parque de campismo na praia de Faro (449 mil € mais IVA) e a remodelação do parque habitacional municipal (cerca de 350 mil € mais IVA) são outros destaques.