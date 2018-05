Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte pedonal e jardim criados em cima da VCI

Antigo matadouro de Campanhã será reconvertido num espaço cultural e empresarial.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:49

O antigo matadouro de Campanhã, no Porto, será reconvertido num espaço cultural e empresarial. O projeto foi concessionado à Mota-Engil e irá custar um total de 40 milhões de euros, investimento que será suportado pela construtora. Um dos pontos fundamentais desta obra, que ficará pronta em 2021, será a construção de uma passagem pedonal, que vai atravessar de ponta a ponta o projeto, ligando a um jardim suspenso sobre a Via de Cintura Interna (VCI).



" Este canal permitirá dar vida quotidiana ao espaço, introduzindo-lhe vivência de cidade e não fechando o ecossistema. Dito de outra forma, o Matadouro cria a grande rua coberta do Porto, a partir da qual se desenvolve uma cidade nova, capaz de servir como grande impulsionador da zona oriental", diz a autarquia, dando conta de que será construída uma enorme cobertura que vai ligar o antigo e o novo edifício.



A reconversão do matadouro - que ficará a cargo de Kengo Kuma, um dos arquitetos mais criativos do Japão - prevê a criação de uma área para a instalação de empresas, mas também reservas de arte, museus, auditórios, espaços de exposição e para acolher projetos de coesão social. O concessionário, responsável por todo o investimento, fica obrigado a cumprir o programa delineado pela Câmara para 30 anos, findos os quais o equipamento reverterá para o município.