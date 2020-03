População chora tragédia em prova de automóveis

"Está toda a gente em choque. Mesmo quando são desconhecidos, ficamos afetados. Assim, com pessoas que nós conhecemos, dói ainda mais". Rosa Vaz, habitante de Murça, foi esta segunda-feira ao local do acidente de domingo que deixou o concelho de luto - Maria Constança de Andrade e Manuel Avelino da Cruz, ambos de 55 anos, morreram quando assistiam no lugar do Miradouro à prova Rampa Porca de Murça, na EN15, relativa ao Campeonato Nacional de Montanha.O despiste, já depois de cruzar a meta, do BMW M3 de Luís Silva acabou por atingir vários espectadores, provocando ainda oito feridos, dois graves e seis ligeiros - estes últimos já receberam alta hospitalar e os dois primeiros (um subchefe dos Bombeiros de Murça e o companheiro da mulher que morreu no acidente) estão a recuperar, livres de perigo.O sinistro resultou de uma falha mecânica no automóvel - o acelerador terá ficado colado - conduzido pelo piloto de Famalicão, que reagiu no Facebook. "É um dos momentos mais tristes e difíceis da minha vida, mesmo compreendendo os riscos que este desporto envolve, tanto para participantes como espectadores", escreveu, endereçando as condolências às famílias enlutadas: "O meu pensamento está com eles."Manuel Avelino da Cruz era jardineiro no município - que decretou luto até esta quarta-feira -, já Maria Constança era natural de Paço de Sousa, Penafiel, e morava no lugar do Miradouro há cerca de dois anos. A GNR investiga o acidente.