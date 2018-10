Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

População contra maus cheiros e insetos na Figueira da Foz

Cerca de 500 pessoas manifestaram-se contra a instalação de unidade de tratamento.

Por Gonçalo Silva | 09:18

Estão contra um projeto que possa trazer maus cheiros, insetos e que poderá levar à contaminação dos solos, prejudicando gerações futuras.



Cerca de 500 pessoas manifestaram-se este domingo, na Marinha das Ondas, Figueira da Foz, contra a instalação de um Centro Integrado de Valorização de Resíduos.



"Vai tratar, por exemplo, resíduos de ETAR, lamas e restos de animais, causando maus cheiros e poluindo o ar e as ruas. Vão passar nestas estradas 280 camiões diários, que não são estanques, a transportar estes produtos para a unidade, poluindo as ruas e o ambiente", alertou José Susana, do movimento Marinha Mais Saudável

"Aqui temos o restaurante e as casas e ruas estão próximas. Não faz sentido instalar aqui a unidade", diz Manuel Nada, presidente da Junta de Freguesia da Marinha das Ondas.



"Estamos a defender o futuro das nossas crianças. Estamos contra a instalação da unidade aqui", sublinhou Pedro Silva, líder da Junta de Freguesia de Carriço.



Para além dos populares, que chegaram de várias aldeias da zona, o protesto contou ainda com a presença de representantes do PCP, BE, PSD e Os Verdes, que prometeram uma tomada de posição.



A empresa que vai instalar a unidade refere que o protesto resulta de "desinformação por parte da população" e indica que a "unidade vai despoluir, e não poluir".



Segundo Nuno Gabriel, administrador da BioEnergias, que lidera o projeto, "a unidade irá receber resíduos orgânicos não perigosos e tratá- -los e valorizá-los, originando um produto comercial sob a forma de fertilizante".