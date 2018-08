Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros aplaudidos pela população nas ruas de Silves

Vídeo mostra populares a bater palmas a corporação que participou no combate às chamas.

20:28

A população de Monchique não esquece a ajuda dos bombeiros que combateram as chamas na região e fez questão de o demonstrar aplaudindo as corporações que foram abandonando o local assim que o incêndio ficou dominado.



Um vídeo de um desses momentos, em que é possível ver a população nas ruas a bater palmas e a dizer obrigado à medida que os carros de bombeiros vão passando, tem dado que falar nas redes sociais.



As imagens, partilhadas pela bombeira voluntária Alexandra Gouveia no Facebook, foram captadas no sábado, em Silves. Nelas, é possível ver o apreço da população pelos soldados da paz, que vão aplaudindo ao longo do caminho, num gesto "gratificante", reflexo do trabalho desenvolvido pelos mais de 1300 bombeiros que estiveram no terreno a impedir que o fogo consumisse Monchique.



Recorde-se que a região foi assolada por um enorme incêndio que durou vários dias, consumiu dezenas de hectares e feriu pelo menos quarenta pessoas.