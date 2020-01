População de Montemor-o-Velho teme novas cheias

A população da Ereira, Montemor-o-Velho, está em pânico com a possibilidade de novas cheias no rio Mondego. Temem que as próximas chuvas venham a inundar a aldeia, já que existem vários detritos e vegetação na vala de enxugo que não permitem o escoamento da água.A vala ficou ‘entupida’ devido ao mau tempo de dezembro."Como a vala está é que não pode ficar. É preciso limpar primeiro a vala para depois intervir nas manilhas", recomenda o presidente da junta da Ereira, Vasco Martins, alertando para novas cheias caso as autoridades "não façam nada".O acesso à praia fluvial mantém-se cortado.