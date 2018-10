Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

População manifesta-se contra fecho dos CTT na Guarda

População e autarcas juntaram-se para contestar o encerramento do posto dos correios na vila da Beira Alta.

Por Alexandre Salgueiro | 08:47

Mais de duas centenas de pessoas saíram esta quinta-feira à rua em protesto contra o encerramento do balcão dos CTT em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.



O posto é um dos que a empresa pretende fechar até final do ano mas população e dirigentes políticos do concelho acreditam que ainda é possível reverter a decisão e assim defender um "serviço público" de "grande importância" para os cidadãos.



"O posto não pode fechar porque há muita gente, sobretudo idosa, que depende dele para fazer a sua vida, não só na vila, mas em todo o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo", diz Lurdes Quadrado, de 75 anos, que assegura que "a população não desiste e está disposta a levar o protesto até Lisboa".



"Não nos vamos resignar e vamos levar a nossa indignação até ao Governo, porque no Interior do País é inadmissível encerrar serviços públicos essenciais para servir uma população muito envelhecida e com grandes dificuldades de mobilidade", afirma Paulo Langrouva, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, que diz já ter recusado uma proposta dos CTT para a autarquia assegurar alguns dos serviços do posto de correios.



"Não vamos aceitar nem este nem outro serviço que contribua para agravar a desertificação do Interior", defende o autarca.



Ao lado do socialista na manifestação esteve Carlos Condesso, adversário social-democrata nas últimas autárquicas, que apela a Marcelo Rebelo de Sousa que interceda junto da empresa e do Governo para evitar o que considera ser "uma medida lesiva e humilhante para a população e um falhanço dos governos dos últimos anos".



"Quando se encerra o único balcão dos CTT no concelho é sinal que o Governo já desistiu deste território", remata.