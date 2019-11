População pede policiamento em Viana do Alentejo

Na pacata freguesia de Alcáçovas, Viana do Alentejo, têm acontecido alguns assaltos. O Posto da GNR só tem efetivos entre as 08h00 e as 17h00 e a população não se sente segura.Ainda na madrugada desta terça-feira, um armazém de tabaco foi assaltado. Filipe Serra, dono do espaço, disse aoque "foram feitos buracos na parede para terem acesso às caixas".Apesar de ainda não totalmente contabilizado, o empresário fala num prejuízo de 40 mil euros. E diz que "só aconteceu porque não há policiamento".Também há pouco tempo, o Restaurante das Piscinas foi assaltado e há relatos de furto de gado.