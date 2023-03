População protesta contra pinos e barreiras de betão em cruzamento da EN125 no Algarve

Cerca de 60 pessoas, entre moradores e empresários da zona de Santa Rita, em Vila Nova de Cacela, protestaram esta quarta-feira junto à EN125 contra a colocação de pinos e barreiras de betão para impedir a inversão de marcha no local."As pessoas estão revoltadas e queriam cortar a estrada mas a GNR não deixou. Existia uma máquina no local para retirar os blocos, mas não foram retirados por questões de segurança", referiu aoLuís Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, que se juntou ao protesto, assim como o presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo.O município de Vila Real de Santo António solidarizou-se com a população de Santa Rita e as empresas ali localizadas. Para a autarquia, "a solução definitiva para aumentar a segurança de automobilistas e peões passa pela construção urgente da rotunda do cruzamento de Santa Rita, na Estrada Nacional 125, como aliás está previsto no plano de requalificação global daquela via, e não pelo encerramento de parte dos acessos".De acordo com o modelo de circulação agora implementado pela Infraestruturas de Portugal, é necessário percorrer mais de 7 km para fazer inversão de marcha (em segurança, nas rotundas mais próximas) para entrar ou sair no acesso principal à aldeia de Santa Rita sempre que tal manobra implique a viragem à esquerda ou o cruzamento da via principal.O município de Vila Real de Santo Antonio vai solicitar uma reunião urgente com a concessionária da via e com a Infraestruturas de Portugal, de forma a "encontrar a melhor solução possível para todos os utilizadores".