População revoltada com mudanças no IC5

Habitantes receiam o abandono daquela estrada que liga Murça a Miranda do Douro.

Por Patrícia Moura Pinto | 10:12

A promessa foi de que iam abrir estradas para a população sair do isolamento e não é isso que está a acontecer" afirma António Magalhães, residente em Alijó, que não concorda com a medida revelada pelo Governo de passar o IC5 para a Infraestruturas de Portugal.



Atualmente, é a empresa Ascendi a responsável pela manutenção e segurança dos 131 quilómetros da via que faz a ligação entre Murça e Miranda do Douro, numa área que abrange também os concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Alfândega da Fé, Mogadouro e Miranda do Douro.



"Eu acho que é uma asneira tirarem a Ascendi de cá. Além do ótimo serviço que presta, a empresa instalou em Lodões um centro de operações que dá emprego a muita gente da região", explica Gaspar Morais, habitante em Vila Flor. Os autarcas dos concelhos por onde passa o IC5 já reuniram e contestam o facto de o Governo não os ter consultado para avaliar esta possível alteração.



"Esta estrada tem um grande impacto regional, que veio rasgar todo este Trás-os-Montes e Alto Douro, que veio trazer justiça a estes dez concelhos e qualquer alteração terá de ser bem pensada", refere Fernando Barros, autarca de Vila Flor.



A mesma opinião é de José Paredes, presidente da Câmara de Alijó, adiantando que "todos nós sabemos o estado atual das estradas sob alçada da Infraestruturas de Portugal – EP, e isso deixa antever o eventual estado que o IC5 possa apresentar no futuro".



Contactadas pelo CM, a concessionária Ascendi recusou prestar declarações e a Infraestruturas de Portugal não deu qualquer resposta até ao fecho desta edição.n