População revoltada pinta buracos na EN120 em Odemira

Utentes aproveitaram a passagem da Volta a Portugal para chamar a atenção.

Por Joaquim Bernardo | 06:00

A população do concelho de Odemira está indignada pela falta de obras na EN120, que liga a Freguesia de São Luís a Odemira, que se apresenta bastante degradada. Aproveitando a passagem da comitiva da Volta a Portugal em Bicicleta, a população local pintou a estrada com marcas no pavimento a alertar os ciclistas para os "muitos buracos" e a chamar a atenção para a situação de "degradação em que se encontra a via".



"Já gastei mais de 700 euros em reparações nos últimos meses. Amortecedores e pneus, estou sempre a mudar. Como eu há muita gente nas mesmas condições e com os mesmos problemas. Isto tem de ter solução", lamenta José Luís, utente diário daquela via.



A estrada é muito utilizada pelas populações de Cercal do Alentejo, São Luís e Odemira, que exigem uma solução rápida para os estragos, que se estendem por cerca de 20 quilómetros e que constituem um risco para utentes e viaturas.



Fernando Parreira, presidente da freguesia de São Luís, explica que a situação se arrasta há vários anos e tem-se agravado nos últimos meses provocando danos graves nas viaturas e colocando em risco os automobilistas. "Nos últimos anos temos assistido a uma degradação total do troço entre São Luís e Odemira, que não tem qualquer manutenção. Uma situação que se tem agravado nos últimos meses, o que considero uma falta de respeito por quem aqui vive, por quem aqui trabalha e por quem nos visita".



A Junta de Freguesia de São Luís e a Câmara Municipal de Odemira têm alertado a Infraestruturas de Portugal para esta situação, mas não têm recebido qualquer resposta.



