Populações de Castro Marim e Tavira deslocadas durante a noite, casas e culturas atingidas

Cerca de 50 pessoas foram retiradas das suas casas nas últimas 24 horas no concelho de Castro Marim, devido ao fogo que deflagrou na segunda-feira, tendo sido atingidas casas e várias culturas, referiu hoje o município, ainda sem quantificar prejuízos.

"Cerca de 50 pessoas foram retiradas de suas casas, a maior parte voluntariamente, e neste momento, com as coisas a melhorar, já estão a regressar", disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim (distrito de Faro), Francisco Amaral, pouco depois das 10:00.

De acordo com o autarca, as populações mais atingidas pelo incêndio foram as de Cortelha, Pego dos Negros, Fontainhas e monte da Amendoeira. Entretanto, a situação é "mais controlada agora, estando o incêndio mais para o lado de Tavira atualmente".