Popular salva ciclista de 71 anos que caiu ao rio Arade

Um homem de 71 anos, residente na zona de Ferragudo, caiu esta quinta-feira de manhã ao rio Arade, em Portimão, quando circulava, de bicicleta, na margem entre as pontes rodoviária e ferroviária.Um popular que se encontrava no local, com uma embarcação, viu o ciclista cair ao rio e conseguiu agarrá-la para que não se afogasse.No entanto, não teve forças para o tirar da água. O salva-vidas de Ferragudo foi alertado e recolheu a vítima, que recusou ser transportada para o hospital.O homem voltou a subir par a bicicleta e, apesar de molhado, seguiu o seu caminho.