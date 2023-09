A decisão do Tribunal de Leiria de enviar para a cadeia de Tires, em preventiva, a adolescente de 16 anos que confessou ter assassinado a irmã, Lara, três anos mais velha, foi recebida com alívio em Peniche, onde é grande a indignação pelo crime macabro que ocorreu naquela cidade.



“A medida de coação é a mais adequada para as pessoas não se manifestarem contra ela e não haja justiça popular”, considerou Rui Correia, um dos populares que quis ver ao vivo o local onde Lara foi enterrada pela irmã.









