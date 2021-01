Ameaçou um homem, de 29 anos, para lhe tentar roubar um telemóvel, quarta-feira à noite, na rua Gonçalo Cristóvão, no centro do Porto.A vítima resistiu e gritou por socorro. Três transeuntes perseguiram e apanharam o suspeito, mantendo-o imobilizado até à chegada dos agentes da esquadra do Infante da PSP, alertados pela central de comunicações da Polícia.O ladrão, desempregado de 37 anos, acabou detido. Foi esta quinta-feira presente a juiz.