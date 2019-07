Populares arriscam a vida e salvam mulher da morte no rio Tejo

Uma mulher foi esta terça-feira salva por populares quando o automóvel em que seguia caiu ao rio Tejo, na zona da Doca do Bom Sucesso, próximo da Torre de Belém, em Lisboa.O condutor e marido da vítima saiu da viatura, mas não terá acionado o travão, tendo esta resvalado para a água. A mulher ficou presa dentro do carro, que começou a afundar."O socorro demorou 10 minutos. A senhora não se teria salvo sem a ação dos populares. Não existe prontidão de socorro nesta zona com tanto turista", relatou aoa testemunha que registou o momento em imagens.Segundo a Capitania do Porto de Lisboa, o homem abandonou o automóvel porque tinha um carro à sua frente e ia pedir ao condutor para o desviar. Saiu do carro, mas deixou-o ligado e provavelmente destravado.A viatura entrou em andamento, ganhou embalagem na rampa e entrou na água, percorrendo alguns metros com o balanço, até começar a afundar-se com a mulher no seu interior, sem conseguir sair. Quando o socorro chegou, a vítima já tinha sido trazida para terra e conduzida ao hospital.