Populares resgatam 15 cães 'em condições nauseabundas' de abrigo ilegal em Valongo

voluntários invadiram este domingo o abrigo Cantinho 4 Patas, onde vários animais morreram carbonizados, para resgatar cerca de 40 cães. Alguns animais foram entregues a associações, outros adotados pelos ativistas. "É revoltante. Vieram vários voluntários para ajudar a salvar os cães, mas a dona não deixou entrar ninguém, alegando que era um terreno privado. A GNR estava cá e também não nos deixou entrar", contou ao

Maria José, uma das voluntárias.

Dezenas de populares resgataram, esta segunda-feira, cães de uma casa abandonada em Valongo. A propriedade pertence à dona do canil onde morreram 54 animais carbonizados, no fim de semana, em Santo Tirso. Os animais encontravam-se a viver "em condições nauseabundas", sem camas, sem higienização do espaço, comida ou água. De acordo com relatos dos populares, muitos deles têm parasitas e sarna.Até ao momento foram resgatados 15 animais.A GNR encontra-se no local.Recorde que váriosEm atualização