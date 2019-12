Populares resgatam idosa arrastada por onda em Cascais

Uma mulher de 75 anos foi arrastada por uma onda quando caminhava no paredão entre as praias da Poça e da Azarujinha, no Estoril, Cascais.



A vítima foi salva por populares e depois pelos bombeiros. Acabou por ser transportada ao hospital de Cascais, onde se encontra em situação estável e fora de perigo, segundo fonte da Capitania de Cascais.





O acidente ocorreu pelas 9h50 e mobilizou 11 operacionais apoiados por seis viaturas.